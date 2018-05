Ancelotti al Napoli, Vocalelli (CdS): "Aurelio merita l'Oscar"

C'è Carlo Ancelotti in prima pagina su tutti i principali quotidiani sportivi italiani. Alessandro Vocalelli, direttore del Corriere dello Sport, nel suo editoriale ha commentato l'ingaggio del tecnico emiliano da parte del Napoli come un colpo da Oscar. Questo un breve estratto: "Oggi è il suo compleanno (auguri!) e Aurelio De Laurentiis si è fatto e ha fatto a Napoli il regalo più grande, ingaggiando il Pallone d’Oro degli allenatori, capace di vincere ovunque e di farsi amare da gregari e campioni. Cristiano Ronaldo - per dirne uno - parla di Carlo Ancelotti come di un allenatore e di un uomo di un altro livello".