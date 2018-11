Ancelotti: "Dall'estero impariamo l'educazione, siamo indietro su questo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

In attesa della Panchina d'Oro, è in corso di svolgimento a Coverciano un 'simposio tecnico' tra grandi allenatori, protagonisti (tra gli altri) Allegri, Ancelotti, Conte, Capello. Proprio Carlo Ancelotti parla della differenza tra allenare in Italia e allenare fuori dai nostri confini: "Lavorare all’estero è difficile per la differenza linguistica, bisogna essere pronti perché l’aspetto umano/motivazionale, comunicare le proprie emozioni, è importantissimo tanto quanto quello tecnico.

Noi siamo molto ascoltati quando parliamo di tattica, dall’estero dobbiamo però imparare l’educazione allo sport, purtroppo su questo aspetto siamo indietro".