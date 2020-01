Andrea Bosco: “Calciopoli...un monstrum

Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.

Fonte: Tuttojuve.com

Un lettore che si firma Interbros ha scritto alla Redazione di Tuttojuve, chiedendo il mio parere sulla possibilità che la Juventus (appellandosi all'articolo 39) possa ottenere la revisione del processo sportivo del 2006.

Il mio parere è che in Italia, mai la Juventus troverà un giudice disposto a prendere in esame il suo ricorso. In tutte le sedi si sono detti “non competenti“ .

Si dovesse mai arrivare alla revisione del processo sportivo, l'intero impianto sarebbe, inevitabilmente, messo in discussione . Coinvolgendo troppe persone. Alcune sono morte . Altre sono scomparse dalla scena calcistica. Altre da quella giudiziaria.

Calciopoli fu celebrata in poco più di una settimana, senza la possibilità da parte della difesa della Juve, di leggere migliaia di carte. Senza la possibilità di portare prove a discarico.

Cosa che giuridicamente rappresenta un “monstrum”. Anche Jack lo Squartatore in una società liberale ha il diritto alla difesa.

Calciopoli non è stato solo un processo sportivo: Calciopoli è stato un processo “politico“ contro un sistema nel quale tutti coltivavano il proprio “particulare“. La Juventus ha pagato: altri non hanno pagato, lucrando addirittura, vantaggi.

La Juventus, caro lettore, potrebbe (ma dubito accadrà) andare a Strasburgo: non per il “cartone” , ma per un risarcimento economico. Nel 2006, i suoi “diritti umani“, furono violati.