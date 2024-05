Leao risponde ai fischi? Messaggio social: "C'è gente che non conosce il significato..."

vedi letture

"Grazie di esistere, c'è gente che non conosce il significato... Molto più che la passione, è una religione!". Non è esplicitato, ma il soggetto del messaggio è chiaramente il calcio. Rafael Leao è intervenuto così sul suo profilo Instagram dopo il pareggio per 3-3 col Genoa e soprattutto dopo la sostituzione accompagnata dai fischi di San Siro al minuto 67. Che sia un messaggio rivolto proprio ai tifosi che l'hanno contestato mentre il portoghese usciva dal campo? L'enigma resta, la contestazione dello stadio pure.

La pagella di Leao su TMW

Leao 5 - Si scalda con qualche carezza di suola, riaccende un San Siro silente involandosi con la palla incollata al piede ma il problema è sempre il solito: la concretezza. Esce fra i fischi. Dal 67' Okafor 6 - Rinvigorisce la fase offensiva.