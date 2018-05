Andrea Bosco: ciao Marziano!

Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo 17 anni e 26 trofei vinti, il marziano Gigi Buffon chiuderà sabato all'Allianz la sua straordinaria carriera con la Juventus. Non giocherà più in maglia bianconera e neppure con quella della Nazionale. Ma forse continuerà a parare da qualche altra parte: all'estero. A meno che non accetti la proposta che Andrea Agnelli gli ha formulato: continuare a lavorare per la Juve dietro ad una scrivania. Qualsiasi cosa Gigi Buffon decida, in piedi, scappellata e battimano. Puoi essere di qualsiasi fede ma non puoi non applaudire un monumento del calcio come Buffon. A meno di non chiamarti Ziliani: periodista do Purtugal.

Continuerà Buffon ad andare in campo? Forse. Le case nuove sono abitazioni sconosciute, per quanto belle e confortevoli si rivelino. Ci metti del tempo prima di “ adattarti “ agli odori, alla luce, alla prospettiva: cambiare non è facile. Ma per cambiare ci vuole coraggio: quello che a Gigi Buffon non è mai mancato. Quindi, qualsiasi sia la scelta: in bocca al lupo, capitano. E per la scrivania: una alla Continassa, quando arriverà il momento, la troverai. Parola di Andrea Agnelli. Sarà il polacco (“un ragazzo molto intelligente“ ha spiegato Gigi) a raccogliere il testimone. Diciamo che Madama è in buone mani. Sarà Giorgio Chiellini il nuovo capitano.

Sarà una stagione strana, la prossima, senza Buffon. Come già era accaduto dopo l'addio di Del Piero. Lo sarà per tutti. Per i suoi compagni, per i dirigenti, per i tifosi, per il calcio italiano, per i media. Erano una ottantina per la conferenza stampa d'addio. Alla fine lo hanno lungamente applaudito.

Sarà una stagione diversa. Auguri al polacco: è bravo ma i “paragoni” non mancheranno. Sarà una stagione nel segno della nostalgia: fino alla prima vittoria. Gli uomini passano. Da oltre cento anni, passano. La Juventus resta: immutabile e vincente . Gioia per la sua gente: incubo per gli avversari.