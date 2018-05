Andrea Bosco: la Juve che verrà

Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.

In porta il polacco sarà titolare. Il suo secondo sarà Perin. Di Buffon sapete.

Terzini: l'infortunio di Spinazzola complica le cose. Asamoah ha preferito il “rialzo” dell'Inter. Lo svizzero ha chiuso con un anno di ritardo dopo essersi ancora una volta reso utilissimo .

Resterà Alex Sandro? Forse . Al momento di ruolo la Juve ha solo De Sciglio. Ma Allegri potrebbe convincere Cuadrado ad una nuova vita da esterno basso. Ne entreranno due, probabilmente: uno è Darmian. Il secondo potrebbe arrivare dal Bayern.

Centrali: sicuri di restare Barzagli, Chiellini, Rugani, oltre al neofita Caldara. Howedes verrà – a malincuore – salutato . Benatia? Ha offerte dal Marsiglia. Se il marocchino saluterà, Marotta punterà su un giocatore esperto: Godin. Difficilissimo Koulibay. Marotta, tuttavia potrebbe sorprendere andando su un giovane molto corteggiato dal Barcellona: De Ligt dell'Ajax .

Centrocampo: qui le porte sono girevoli. E i fuochi d'artificio in arrivo. In uscita sono Sturaro e forse Khedira. Su Marchisio si sta ragionando: deciderà in accordo con la società. Restano Pjanic , Bentancur e Matuidi. Rientrerà Mandragora. Arriverà dopo la finale di Champions di Kiev , il turco-tedesco Can . Ma è in questo settore che la Juve calerà l'asso di briscola. Il sogno è Milinkovic Savic. Costa, ma l'esclusione della Lazio dalla Champions ne fa - nonostante la concorrenza - un obiettivo. L'alternativa? Farebbe schizzare alle stelle l'entusiasmo della tifoseria: Paul Pogba. Il Manchester United non lo svenderebbe. Ma quando Raiola decide di spostare un giocatore difficilmente il giocatore resta dov'è. Perché Raiola è entrato in conflitto con Zero Tituli? Perché non ha digerito Ibra, l'armeno finito all'Arsenal e il deprezzamento di Pogba ripetutamente, in stagione confinato in panca. Vedremo.

Non credo alla pista (pur assistito da Raiola) Bonaventura. E non credo che Verratti sia nei piani della Juventus.

Rabiot piaceva: piacerà ancora?

Ali: Douglas Costa ( mi spiace per i “venditori“ ma resta) Bernardeschi, alla bisogna Cuadrado. Il settore è coperto. Tornerà Pjaca: esterno ed eventualmente trequartista o falso nueve. Mia valutazione: sarà la sorpresa del prossimo campionato.

Trequartisti: uno c'è, è super e altri non ne servono. Si chiama Dybala. La Juve potrebbe essere intrigata da un giovane (Melegoni) o da Praet della Samp: buon giocatore che a mio parere non escluderebbe Pellegrini. Il nodo è la contropartita. Ferrero ha chiesto oltre al cash, Mandragora. Che al massimo la Juve darebbe in prestito. O in alternativa cessione con diritto di recompra a una cifra prestabilita. Le relazioni su Praet sono ottime e il giocatore piace per la duttilità. Ma alla Juventus sostituirebbe Sturaro. Se Ferrero chiederà la luna l'operazione non si farà .

Attaccanti: qui si naviga a vista. Higuain dovrebbe restare, Mandzukic chissà. Personalmente spero resti. Girano molte indiscrezioni: da Cavani a Martial a Morata . Il terzo vorrebbe tornare alla Juve. Trattativa complicata, non impossibile . Intanto Paratici ha preso il baby bomber Pablo Moreno, in uscita dal Barça.

Raiola preme affinché Kean la prossima stagione entri nella rosa dei titolari. Ma essendo un 2000 probabilmente finirà ancora in prestito per una stagione in una società di media classifica. Dall'Ascoli Marotta riscatterà Favilli che avrà il medesimo destino di Kean. E così Orsolini che forse non rimarrà a Bologna. Caligara resta ancora un anno al Cagliari.

Lirola sarà ceduto. Mattiello già lo è stato: all'Atalanta. Rogerio del quale si stanno valutando i progressi, per un'altra stagione rimarrà al Sassuolo. Audero finirà in prestito in serie A.

Tuttavia non escluderei un profilo mai finora esaminato. Mia sensazione: in attacco. Io guardo alla Germania. Vedremo.