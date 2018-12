Andrea Bosco: nuove rivelazioni su Ronaldo...cineserie!

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“Dove vanno, in inverno, le anatre del Central Park?“. Se avete letto il capolavoro di Salinger sapete che è una delle inutili domande che si pone il protagonista de “Il giovane Holden“. Una ventina di anni fa il NYT lo ha chiesto ad una ornitologa di fama: dove vanno? Risposta: da nessuna parte.

Inutile: dal latino inutilis. “Che non serve a nulla“. Come le continue “rivelazioni“ sulle destinazioni di Cristiano Ronaldo, prima che lo ingaggiasse la Juve.

Lo avevano offerto “prima“ a De Laurentiis, ma lui ho declinato. Perché lui, “o' fatturato“, ce l'ha modesto: Ronaldo non poteva permetterselo.

Ha rivelato a Michele Criscitiello, l'ex direttore sportivo del Milan, Mirabelli, che Ronaldo lo aveva praticamente preso, “ma la proprietà cinese non volle perfezionare l'affare“ .

Si mettessero d'accordo. Perché qualche settimana fa la versione di Fassone, ad di quel Milan, recitava che “mister Li si era messo in testa di comprare Ronaldo“. Ma, lui, Fassone, lo aveva sconsigliato per via del fair play finanziario. Quindi Mirabeaux lo deve aver “praticamente“ preso, (Ronaldo ), “ad insaputa“ di Fassone: cineserie.

A che servono queste “rivelazioni“ ? A niente. C'è sempre qualcuno che “ha perso la guerra: per un pelo“. Oh yes .

Ronaldo: magnifica ossessione.

Lo ha preso Andrea Agnelli. Lo ha voluto lui. Se avesse telefonato all'ex presidente Cobolli Gigli, l'uomo che vendette “in saldo Ibra all'Inter, lo avrebbe dissuaso . Ma Agnelli ha telefonato al cugino John Elkann. E insieme hanno convenuto di prenderlo, Ronaldo. Per tanti motivi. Uno su tutti: se lo potevano permettere.