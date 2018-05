Andreazzoli: "La Roma può recriminare. 7-6 risultato anomalo"

© foto di Federico Gaetano

L'ex Roma Aurelio Andreazzoli, oggi allenatore dell'Empoli, ha parlato a Sky Sport dell'eliminazione della Roma dalla Champions: "Non è stata una partita fortunata, c'era bisogno di recuperare e di una serata particolare. E' chiaro che qualcosa su cui recriminare c'è, una semifinale che finisce 7-6 nasconde qualcosa che non ha funzionato. Un numero così alto di reti è anomalo. Io più Klopp o Di Francesco? Non conosco Klopp, di me stesso posso dire di non nutrire ansie particolari, almeno nel momento della gara. Se vedo risposte dei ragazzi sono tranquillo, un po' meno se vedo cose che non mi piacciono ma quest'anno non mi posso lamentare".