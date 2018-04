Aquilani su Liverpool-Roma: "Giallorossi favoriti perché più equilibrati"

© foto di Federico De Luca

Roma e Liverpool nel suo passato. Il doppio ex Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Al Liverpool arrivai con un problema alla caviglia, ma Benitez mi ha sempre protetto e alla fine disputai una buona stagione. Segnai anche in semifinale di Europa League, ma alla fine la spuntò l’Atletico. Col senno di poi, sarei dovuto restare più a lungo in Premier. Mi vedevo come Totti e De Rossi, anche perché società anche più blasonate del Liverpool mi avevano cercato ed erano state respinte. Poi c’era necessità di vendere e ne ho preso atto. Francesco? Ho avuto due capitani come lui e Gerrard, due persone straordinarie. Mentre Steven era un vero uomo spogliatoio, Totti, con la sua tecnica, diventava imprescindibile anche sul campo. Certo, giocando nello stesso ruolo, Gerrard per me è stato un vero esempio. Come la vedo? I giallorossi sono favoriti, perché sono più equilibrati. Spesso, però, si sottovaluta la fase difensiva di Klopp, molto organizzata, per il semplice fatto che quella offensiva risalta più all’occhio. Domani invece si sfideranno due grandi tecnici. Di Francesco prepara le partite in modo maniacale, lo so perché mi ha allenato al Sassuolo ed è un perfezionista. Onestamente, mai mi sarei aspettato un cambio di modulo proprio contro il Barcellona, prima difficilmente accettava di cambiare. Una volta arrivati lì, tutto può succedere. Ed è per questo che cercherò di esserci”.