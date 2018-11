Aquilani vuole acquistare lo Spes Montesacro, primo club della sua vita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alberto Aquilani, ex centrocampista tra le altre di Roma, Fiorentina e Liverpool, adesso svincolato, ha intenzione di acquistare il primo club in cui ha militato a Roma, ovvero lo Spes Montesacro. Il giocatore, che da svincolato ha detto no alle proposte di Bologna, Sassuolo e Livorno e che si prepara a un futuro da tecnico, crede molto in questo progetto anche perché presto potrebbe sedere su una panchina delle giovanili della Roma, club con cui è rimasto in ottimi rapporti, e dunque potrebbe tranquillamente seguire la vita da proprietario da molto vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.