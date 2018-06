Argentina, Messi: "Io il migliore di sempre? Non mi considero così"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga ed interessante intervista di Leo Messi al magazine Paper. In copertina Messi posa con in mano una capra (goat in inglese) e la stessa Pulce viene definita dal magazine come G.O.A.T, ovvero Greatest Of All Time. Questi alcuni passaggi: "Non mi considero il migliore di sempre, mi sento solo un giocatore in più. In campo siamo tutti uguali quando cominciano le partite. Io cerco sempre di superarmi e ci sono riuscito spesso. L'Argentina in Russia? Dovremo essere forti come squadra, se vogliamo arrivare in fondo ed essere all'altezza di Francia, Germania, Brasile o Spagna. Tornare in Argentina? Ho lasciato il paese quando ero molto piccolo, ma quando posso torno per ricaricare le pile intorno alla mia gente. Un giorno spero di poterci tornare a vivere".