Argentina, Messi si rivede in gruppo: finalmente si allena a Madrid

© foto di J.M.Colomo

Leo Messi è tornato ad allenarsi. Ieri la nazionale argentina è arrivata a Madrid ma la Pulce a causa di un problema agli adduttori che non gli ha permesso di scendere in campo con l'Italia, è rimasto in hotel non partecipando alla seduta di allenamento. Oggi invece Messi si è rivisto in campo con il resto dei compagni e il suo recupero sembra ormai vicino ma resta ancora in dubbio per la sfida con la Spagna.