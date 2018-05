Argentina, Sampaoli in Italia per Icardi, Dybala e altri quattro convocabili

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nei prossimi giorni, spiega il portale argentino El Chubut, il ct argentino Jorge Sampaoli sarà in Italia per incontrare diversi giocatori della Serie A con possibilità di convocazione al Mondiale. In particolare Sampaoli si vedrà con Mauro Icardi, Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Lucas Biglia, Diego Perotti e Federico Fazio.