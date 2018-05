Armini, il baby pilastro della Lazio che sta ben figurando all'Europeo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Capitano degli Allievi Nazionali e pilastro della Nazionale Under 17 che ieri, battendo 2-0 Israele, ha staccato il pass per l'Europeo di categoria. Il difensore classe 2001 Nicolò Armini è uno dei migliori prospetti del settore giovanile della Lazio ed è pronto a far parlare di sé.

Simone Inzaghi, che l'ha convocato il 7 dicembre per la sfida di Europa League contro lo Zulte Waregem e l'ha inserito nella lista UEFA per la seconda parte di stagione, ha già dimostrato grande interesse nei confronti di questo ragazzo di 186 centimetri, bravo in marcatura e molto roccioso.

La Lazio ha già dimostrato con i fatti di puntare molto su di lui: Armini ha già sottoscritto un contratto e l'obiettivo del club è quello di portare avanti il suo processo di crescita per inserirlo entro pochi anni in prima squadra.