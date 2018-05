Aronica: "Napoli, Scudetto difficile. Toro? Mazzarri meglio fin dall'estate"

© foto di Carmelo Imbesi/Image Sport

In vista di Napoli-Torino, l'ex difensore azzurro Salvatore Aronica ha parlato attraverso le frequenze di Radio Marte. "Il ritorno di Mazzarri al San Paolo? Lo conosco bene e lui quando subentra non riesce a ottenere subito risultati importanti. Lui preferisce fare il ritiro pre-campionato e spiegare al meglio i suoi concetti concentrandosi sulla fase difensiva", le parole di Aronica che è poi tornato su Inter-Juventus di sabato scorso: "Il mancato intervento di Handanovic sul cross di Cuadrado? Forse d’istinto poteva metterci una pezza. E’ stato un infortunio del portiere, poteva essere più concentrato. C’è stato un errore anche nel terzo gol della Juventus. Non si lascia un giocatore da solo in area su un piazzato a due minuti dalla fine. I giocatori azzurri sanno bene che le percentuali di Scudetto sono diminuite dopo la sconfitta di Firenze".