Arrigo Sacchi: "Milan attento al Parma, è in un momento magico"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato anche di Milan-Parma, match delle 12.30 della domenica di Serie A: "Il Milan dovrà stare molto attento, perché i ragazzi di D'Aversa sono ben organizzati in fase difensiva e davanti vanno come missili. E poi sono in un momento magico. Il Milan invece ha speso parecchie energie in Europa League e ha avuto poco tempo per recuperare"