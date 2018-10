Atalanta, allenamento differenziato per Masiello e Reca

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia per Gomez e compagni in vista della gara contro il Parma, in programma allo stadio di Bergamo sabato alle 15. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto l'allenamento sul campo principale della sede nerazzurra: esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Domani allenamento di rifinitura a porte chiuse. Masiello e Reca hanno lavorato a parte, mentre Tumminello e Varnier hanno seguito i rispettivi programmi di recupero.