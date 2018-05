Atalanta, ancora personalizzato per Melegoni, Rizzo e Spinazzola

Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio di domenica sul campo della Lazio, i nerazzurri sono tornati ad allenarsi in vista di Atalanta-Milan, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 18.

Mister Gian Piero Gasperini, nella seduta diretta questo pomeriggio sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi. Esercizi in palestra e lavoro atletico per chi ha giocato domenica; partitella contro la formazione Primavera per gli altri. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse. Bastoni, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, è tornato ad allenarsi con i compagni, mentre Melegoni, Rizzo e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.