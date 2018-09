Atalanta, Castagne convince all'esordio col Belgio: "Nervoso i primi 10'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Esordio ieri sera a Glasgow per Timothy Castagne con la maglia del Belgio. L'esterno dell'Atalanta ha giocato il primo tempo dell'amichevole contro la Scozia, prima di cedere il posto a Thomas Meunier. Prestazione positiva per l'esterno, 22 anni, che ha convinto la stampa e i tifosi dei Diables rouges. "Non mi aspettavo troppo di partire dal 1', l'ho saputo solo a 2 ore dall'inizio della partita. Sono molto contento del mio debutto, mi sono sentito un po' nervoso nei primi dieci minuti ma poi è andato tutto bene".