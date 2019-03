Atalanta-Chievo, formazioni ufficiali: Meggiorini sfida Duvan Zapata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta gioca per l'Europa, mentre il Chievo vuole fare il miracolo puntando ai tre punti in palio. Sarà tutt'altro che facile, per i clivensi, fare risultato a Bergamo. Queste le formazioni ufficiali del match:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

CHIEVOVERONA (3-4-1-2): Sorrentino; Andreolli, Cesar, Barba; Depaoli, Dioussé, Hetemaj, Jaroszynski; Giaccherini; Stepinski, Meggiorini. All. Di Carlo.