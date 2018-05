Atalanta, Cornelius in Danimarca per iniziare il percorso riabilitativo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I nerazzurri, dopo il pareggio contro il Milan, hanno ripreso oggi ad allenarsi in vista di Cagliari-Atalanta, ultima giornata di serie A. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto un allenamento pomeridiano al centro Bortolotti di Zingonia. La seduta prevedeva due programmi con carichi di lavoro diversi a seconda del minutaggio di domenica sera: allenamento defaticante per chi ha giocato; esercizi in palestra, tecnica, tattica e partitelle su campo ridotto per gli altri. Melegoni, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, si è regolarmente allenato col resto del gruppo, mentre Cornelius, a causa di un problema al bicipite femorale, in accordo col Club, è rientrato anticipatamente in Danimarca per iniziare il percorso riabilitativo con la Nazionale. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.