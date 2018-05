Atalanta, Cristante: "Oggi il ko del Milan in Coppa Italia conterà poco"

© foto di Federico Gaetano

Siamo partiti a inizio stagione con questo obiettivo ed è bello arrivare così alla fine del campionato a giocarselo contro il Milan". Così Bryan Cristante, centrocampista dell'Atalanta, ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Milan. "I rossoneri - prosegue - sanno che devono ottenere un risultato positivo per arrivare in Europa, è un loro obiettivo così come un nostro obiettivo. Il ko in Coppa Italia conterà poco".