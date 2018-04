Atalanta, De Roon: "Sarebbe incredibile arrivare ancora in Europa"

Fonte: Sky

"Partita molto dura, c'è una stanchezza incredibile. C'era anche un gran caldo. Una fatica incredibile fino alla fine, vincere così è ancora più bello, ma ora dobbiamo tenere questa posizione". Lo dice Marten De Roon al termine della vittoria sul Torino. "Andiamo avanti. Arrivare in Europa per il secondo anno consecutivo sarebbe un miracolo: due anni fa giocavamo per la salvezza, ora abbiamo l'Europa League nel mirino - ammette il mediano a Sky -. Barrow? Ha fatto molto bene. Lavora tanto per la squadra, crea occasioni, per noi è molto importante. Ha velocità ed è intelligente".