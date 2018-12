© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il magic moment di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, a segno anche oggi contro il Sassuolo, ha realizzato infatti nove reti in questo mese di dicembre: solo Gunnar Nordahl, come riporta il profilo Twitter Opta Paolo, ha fatto meglio in un singolo mese in Serie A (10 gol nel febbraio 1950).