Atalanta, dimesso Ilicic dall'ospedale: tempi di recupero da valutare

Una buona notizia per l'Atalanta, in vista della sfida contro il Copenaghen. Josip Ilicic, finito all'Ospedale di Bergamo per un'infezione alla bocca, è stato dimesso dalla struttura nella giornata di oggi. I tempi di recupero sono ancora da valutare, anche perché nelle passate settimane c'è stato più di un intoppo per lo sloveno.