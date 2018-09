Atalanta, Gomez e Masiello recuperano per il Milan. E Pasalic rientra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini non ha alcun problema di formazione in vista del Milan. Tutti a sua disposizione nell'Atalanta, anche Gomez e Masiello, che hanno recuperato e probabilmente partiranno dal primo minuto. In mezzo al campo dovrebbe rientrare Pasalic, mentre in avanti c'è il ballottaggio tra Zapata e Barrow. A riportarlo è Tuttosport.