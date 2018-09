Atalanta, Gomez non preoccupa ma è ancora in dubbio per il Milan

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Come sta il Papu? L’Atalanta se lo chiede da lunedì sera, quando l’argentino – contro la Spal - ha lasciato il campo in anticipo con una smorfia sul viso e si è seduto in panchina con la borsa del ghiaccio. Dovrebbe essere solamente una botta: il primo responso parla di trauma contusivo alla coscia destra, dunque non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante. In ogni caso, il quadro sarà più chiaro oggi, quando Gomez sarà valutato dallo staff medico: la speranza, ovviamente, è quella di avere il capitano a disposizione per la prossima partita di campionato, quella in programma domenica alle 18 in casa del Milan. Attualmente sembrano esserci buone possibilità, ma per saperne di più sarà necessario aspettare almeno oggi pomeriggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.