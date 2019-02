Fonte: atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa mattina, al centro Bortolotti di Zingonia, seduta d'allenamento per i nerazzurri in vista di Fiorentina-Atalanta, semifinale d'andata di coppa Italia in programma allo stadio Artemio Franchi mercoledì alle 21. Mister Gian Piero Gasperini ha diretto l'allenamento sul campo principale della sede nerazzurra. Gomez, che nei giorni scorsi aveva lavorato a parte, si è regolarmente allenato coi compagni, mentre Gosens e Varnier hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati.