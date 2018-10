Atalanta, i convocati per la Sampdoria: c'è Masiello

Lazio, Inzaghi: "Condizione precaria? No, c'è calo attenzione in gare clou"

Empoli, Caputo: "Per confondere la Roma ci vorrà birra nelle gambe"

Il Cagliari vince di testa: 2-0 al Bologna. Primo gioia interna per Maran

Fiorentina, Pioli: "Felice di rincontrare Badelj. Era un riferimento per noi"

Napoli, l'ex Maggio: "Higuain via senza salutare. Ko a Firenze? Destino"

Maran gioca a scacchi: una punta in meno mossa vincente per il Cagliari

Juventus, Cancelo: "Vogliamo vincere per arrivare sereni alla sosta"

Udinese, Behrami: "Juve squadra completa in ogni reparto, daremo tutto"

Juventus, Paratici: "Supporto a CR7. Mio ruolo? Ora decidiamo in tre"

Genoa, i convocati di Ballardini per il Parma: torna Lapadula

Napoli, col Barça nessuna trattativa per Koulibaly. Tre club sul difensore

Roma, dalla Germania: il Bayern punta Under per il dopo-Robben

Sono 23 i calciatori dell'Atalanta convocati da mister Gian Piero Gasperini per la gara contro la Sampdoria, in programma allo stadio di Bergamo domani alle 15. Questo l'elenco completo: Ali Adnan, Barrow, Berisha, Castagne, De Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini, Gomez, Gosens, Hateboer, Ilicic, Mancini, Masiello, Palomino, Pasalic, Pessina, Rigoni, Rossi, Toloi, Tumminello, Valzania, Zapata.

Invio richiesta in corso...

No, le milanesi e la Roma possono ancora rimontare

No, il Napoli è ancora in corsa

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy