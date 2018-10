Atalanta, infortunio al gomito per Tumminello: domani gli esami

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso dell'allenamento di oggi, durante la partitella in famiglia, il giocatore dell'Atalanta, Marco Tumminello, ha riportato un infortunio al gomito ed è in dubbio per la ripresa del campionato. Secondo quanto riportato da repubblica.it potrebbe trattarsi di una lussazione ma solo domani, dopo gli esami, ne sapremo di più.