Atalanta, l'undici anti-Copenaghen: Gasperini con il dubbio in attacco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta è pronta a viaggiare verso Copenaghen, dove domani ci sarà il ritorno del play-off di Europa League dopo lo 0-0 dell'andata. Gian Piero Gasperini dovrebbe rispolverare la formazione tipo, accantonando gli otto cambi messi in atto lunedì contro la Roma. Sono due i dubbi del tecnico di Grugliasco, ma uno quello principale: Palomino è in vantaggio su Mancini in difesa, mentre in attacco, davanti a Gomez e Pasalic, ci sarà uno tra Zapata e Barrow, ma solo nell'allenamento di rifinitura saranno sciolte le riserve per quanto riguardo l'attacco.