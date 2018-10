Atalanta, Masiello non si allena. Out anche Reca e Tumminello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la preparazione di Gomez e compagni in vista dell’anticipo contro il Parma, in programma sabato alle 15 allo stadio di Bergamo. Questa mattina - riporta il sito ufficiale del club - mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta al centro Bortolotti di Zingonia: esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Non hanno preso parte all'allenamento Masiello, Reca, Tumminello e Varnier. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chiuse.