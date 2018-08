Atalanta, Palomino: "Copenaghen? No pensiamo alla Roma"

© foto di Federico Gaetano

Prima della gara contro la Roma, il difensore dell'Atalanta, Josè Palomino, ha rilasciato le seguenti parole a Sky Sport:

"Sappiamo quanto sia importante l'Europa ma la Roma è una grande squadra, giocheranno con la loro gente. Pensiamo a oggi, poi penseremo a giovedì. Un vantaggio la condizione fisica? Non so, dobbiamo fare le cose bene, possiamo fare un buon risultato e una buona gara. Vero che abbiamo 5 gare in più delle altre ma è diversa questa, contro una grande squadra. Tutto questo pesa".