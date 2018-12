© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la preparazione dell'Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro il Genoa, in programma sabato allo stadio Luigi Ferraris con inizio alle 15. Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento al mattino. Palomino, che ieri aveva lavorato a parte, oggi si è regolarmente allenato con il resto del gruppo. Varnier ha invece proseguito con il programma personalizzato. Assente Ali Adnan che è partito per raggiungere la sua nazionale in preparazione della prossima Coppa d'Asia.