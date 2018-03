Atalanta, Percassi su Mondonico: "Perso un amico. Mi piange il cuore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport per ricordare Emiliano Mondonico: "Era un grandissimo amico. Mi piange il cuore. Era un amico vero. Amato da tutta la tifoseria. Gli dico grazie per tutto quello che ha fatto per noi e per il calcio italiano in generale. Ci ho giocato contro tante volte. Ti provocava e ti parlava per deconcentrarti. Non glielo perdonavo questo ma una volta che affrontammo la Cremonese, al termine della sfida, mi venne incontro abbracciandomi e mi disse sorridendo: "Bravo, non sono riuscito a segnarti". Era un grande amico. A nome di tutta l'Atalanta e di tutti i tifosi bergamaschi, gli dico che gli vogliamo bene e che è amato da tutti. Adesso preghiamo per lui".