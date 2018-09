Atalanta, problema all'adduttore per Masiello: è in dubbio per i viola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Masiello, pilastro della difesa di Gasperini all'Atalanta, potrebbe essere costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Il giocatore ha accusato un risentimento all'adduttore destro a margine del pareggio interno contro il Torino e oggi sono previsti gli esami strumentali per capire l'entità del danno. Lo staff medico vorrebbe metterlo a disposizione del mister in vista dei viola, ma al momento non ci sono certezze e le prossime ore saranno decisive. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.