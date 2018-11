Atalanta, rebus fra i pali: Berisha ora è favorito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Continua il rebus portiere in casa Atalanta. Tornato ai suoi alti livelli, Etrit Berisha ora rivendica una maglia da titolare dopo la ottima partita contro il Parma. In questo primo scorcio di stagione il titolare è stato Gollini, seppur Gasperini abbia alternato più volte i due portieri. Non è però da escludere che contro il Bologna possa esserci un'ulteriore chance per l'albanese.