Atalanta-Renate, 6-0 il finale: in gol Muriel, Barrow e Gomez

E tre. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini chiude con la terza vittoria la serie di amichevoli sul campo comunale di Clusone. Un successo condito da gol e da una fluidità di gioco non indifferente, soprattutto nel primo tempo: se queste saranno le condizioni di Gomez ed Ilicic anche nelle prime settimane di campionato, ci sarà davvero da divertirsi. Barrow ancora in gol, da segnalare anche la rete di Luis Muriel: 6-0 il risultato finale e tanti applausi per la Dea.

Primo tempo perfetto - Difficile giudicare un primo tempo simile, Gomez tra le linee ha dato spettacolo. Ilicic ha iniziato come meglio non poteva, assist per Barrow dopo 19'' di gioco. Qualche tocco di troppo a pochi passi dalla porta, ma a parte qualche passaggio in più i nerazzurri hanno chiuso il primo tempo sul 3-0.

Muriel ancora in gol - Nella seconda frazione ci sono stati ritmi più bassi, ma è normale dopo dieci giorni di preparazione. Nonostante tutto sono arrivati altri gol, gli stessi della prima frazione. In mostra Colley, doppietta per lui, e Muriel: il colombiano è stato accolto da tantissimi cori ed applausi, ha già conquistato i cuori dei tifosi nerazzurri. Ora sotto con le amichevoli in terra inglese, altri test match importanti per gli uomini del Gasp.

Atalanta-Renate 6-0

Marcatori: 1' pt Barrow, 9' pt Gomez, 13' pt Barrow, 11' st Colley, 17' st Muriel, 33' st Colley.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Ibanez, Palomino, Masiello; Reca, Freuler, Pasalic, Castagne; Gomez, Ilicic; Barrow. A disposizione: Rossi, Sportiello, Rodegari, Toloi, Gosens, Muriel, De Roon, Valzania, Malinovskyi, Djimsiti, Pessina, Hateboer, Okoli, Traore, Colley. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Renate: Vinci, Possenti, Pavan, Marchetti, Grbac, Maritato, Galuppini, Pizzul, Guglielmotti, Maglia, Kabashi. A disposizione: Colnago, Anghileri, Baniya, Ripamonti, Manarelli, Sironi, Cisternino, D'Aversa, Rada, Plescia, Bianchi, Militari, Zalli. Allenatore: Aimo Diana

Arbitro: Giorgio Bozzetto (BG)

Assistenti: Luca Landoni (MI) e Luca Noè Marsiglia (MI)