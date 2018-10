Atalanta, rientro al lavoro: Masiello lavora a parte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo, i nerazzurri si sono radunati questo pomeriggio al centro Bortolotti di Zingonia in vista della gara contro la Sampdoria, in programma domenica alle 15 allo stadio di Bergamo.

Mister Gian Piero Gasperini ha sottoposto i calciatori a differenti carichi di lavoro in base al minutaggio di domenica scorsa a Firenze.

Andrea Masiello ha seguito un programma di lavoro personalizzato.

Nei prossimi giorni, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.