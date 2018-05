Atalanta, rimandato il rientro di Spinazzola. Ilicic è ok

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ultime sull'infermeria dell'Atalanta direttamente da La Gazzetta dello Sport. Si potrebbe allontanare - si legge - il giorno del rientro di Spinazzola: l’Atalanta lo aspetta, Gasperini aveva anticipato che era possibile un suo imminente ritorno in gruppo, ma la squadra ha iniziato ad allenarsi martedì e il giocatore ha lavorato a parte per due giorni. La distorsione al ginocchio destro non è ancora del tutto superata e, dunque, in questo momento, pare difficile un suo ritorno in campo in tempo per la Lazio. Viceversa, Rizzo è tornato ad allenarsi con il gruppo (che ieri si è sottoposto a palestra, tattica e partitella) ed è pronto ad essere convocato dopo un lungo stop causato da problemi muscolari. Segnali positivi, invece, da Ilicic: domenica era uscito dal campo lamentando un leggero fastidio alla gamba, che però non ha avuto seguito, visto che l’ex viola si è allenato regolarmente negli ultimi due giorni.