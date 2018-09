© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mister Gian Piero Gasperini ha diretto una seduta d'allenamento in vista del prossimo impegno di campionato, che vedrà i l'Atalanta affrontare la SPAL a Ferrara (lunedì ore 20,30). Il programma di lavoro prevedeva una sessione di esercizi in palestra e una partitella in famiglia. Il tecnico ha dovuto rinunciare a Mancini. Per lui lavoro differenziato a causa di un fastidio all'adduttore lungo. Per tutto il mese di settembre, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.