Atalanta, squadra in campo dopo la sconfitta con l'Hellas. Martedì il match con il Midtjylland

L'Atalanta torna in campo dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona. La compagine nerazzurra, dopo il ko interno, si è allenata sui campi di Zingonia: la squadra ha lavorato divisa in due gruppi in base al minutaggio nella partita di ieri. Gollini, uscito per infortunio, ha effettuato delle terapie. Domani, lunedì 30 novembre, è in programma un allenamento al pomeriggio al Centro Bortolotti per preparare la sfida di Champions League con il Midtjylland.