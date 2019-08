Atalanta, stop per Malinovskyi durante il test match con la Giana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell'Atalanta, è stato costretto ad uscire durante il test match contro la Giana Erminio. Come riportato da Tuttoatalanta.com, il calciatore è stato costretto ad uscire per via di un risentimento al retto femorale destro, ma i tempi di recupero sono ancora da valutare.