Atalanta, Toloi migliora: ha aumentato i carichi di lavoro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista della gara contro l'Inter, in programma allo stadio di Bergamo domenica alle 12,30. Gian Piero Gasperini oggi ha diretto una seduta d'allenamento al centro Bortolotti di Zingonia. Il programma di lavoro prevedeva una sessione di esercizi in palestra, lavoro con la palla e tattica. Si sono allenati a parte Masiello, Rafael Toloi, che rispetto ai giorni scorsi ha incrementato i carichi di lavoro, Tumminello e Varnier.