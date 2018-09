© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I nerazzurri, dopo aver usufruito di un giorno di riposo, hanno ripreso ad allenarsi questo pomeriggio a Zingonia in vista del posticipo contro la Spal, in programma lunedì sera alle 20,30.

Rientrati tutti i nazionali, mister Gian Piero Gasperini ha potuto dirigere l'allenamento con la rosa al completo. Toloi, che nei giorni scorsi aveva accusato un fastidio al retto femorale, ha ripreso ad allenarsi con i compagni.

Per tutto il mese di settembre, a causa dei lavori di miglioria a cui è sottoposto il campo principale del centro Bortolotti, non sarà possibile assistere alle sedute della prima squadra. Gomez e compagni si alleneranno infatti sul campo numero 5, non accessibile ai tifosi in quanto sprovvisto di tribuna.