Atalanta, Toloi verso il recupero per la SPAL. Ilicic in forse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gian Piero Gasperini proverà a recuperare due pedine in vista del prossimo match contro la SPAL. Rafael Toloi e Josip Ilicic sono a Zingonia, dove l'Atalanta si sta allenando senza i nazionali, ed entrambi tenteranno il rientro. E' più probabile che ci riesca il difensore brasiliano, mentre l'ex Palermo, out per un'infezione batterica alla bocca, sta sì aumentando le dosi di lavoro col gruppo, ma non è ancora al top e alla fine non dovrebbe farcela. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.