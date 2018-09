© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il difensore centrale dell'Atalanta Rafael Toloi ha grandi chance di recuperare per la sfida contro la SPAL dopo l'infortunio muscolare che lo ha bloccato negli ultimi giorni. Al contrario, Mancini ieri si è fermato per un fastidio alla zona inguinale e dunque potrebbe non partecipare al match.