Atalanta, ufficializzata la Joma come nuovo sponsor tecnico

Fonte: Atalanta.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joma Sport e Atalanta B.C sono lieti di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione tecnica grazie al quale il brand sportivo spagnolo vestirà la squadra nerazzurra a partire dalla prossima stagione 2017-2018.

Questo accordo è il segno della continuità e dell’impegno di Joma in uno dei campionati di calcio più forti e con maggior visibilità e appeal a livello mondiale, la Serie A italiana.

Joma sarà il fornitore tecnico ufficiale di tutte le divise da gioco, allenamento e rappresentanza della prima squadra, del settore giovanile e della scuola calcio dell’Atalanta B.C. per le prossime stagioni sportive.

Joma e Atalanta sono felici di aver raggiunto un accordo che sarà certamente positivo e dalle prospettive importanti per entrambi. Per Joma l'accordo di sponsorizzazione con Atalanta B.C. rappresenta infatti la conferma di essere uno dei brand più forti a livello mondiale, specialmente in Europa, dove la prossima stagione potrà contare su due squadre nella fase a gironi dell’Europa League.

Per Atalanta Joma rappresenta il brand capace di garantire l’esclusività dei disegni, una collezione personalizzata secondo le proprie esigenze e standard di qualità elevati tali da consentire a Joma di posizionarsi come il brand sportivo leader in Spagna, e nella top ten a livello mondiale.