Atalanta, verso il Verona: difesa obbligata per Gasp, Gomez in forse

Emergenza in difesa per l'Atalanta. Nella gara di domani pomeriggio contro l'Hellas Verona Gasperini dovrà infatti fare a meno sia di Caldara che di Bastoni, ancora influenzato, ritrovandosi coi soli Masiello, Palomino e Toloi per quanto riguarda il reparto arretrato. In porta Gollini insidia Berisha contro la sua ex squadra, mentre Cornelius e De Roon scalpitano alle spalle di Petagna e Gomez. Questa la probabile formazione della Dea:

Atalanta (3-4-1-2): Berisha (Gollini); Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic; Gomez, Petagna.