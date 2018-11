Atalanta, vittoria per 3-1 con la Pro Sesto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gian Piero Gasperini, in vista del posticipo di lunedì sera (stadio di Bergamo, ore 20,30) contro il Napoli, ha lavorato con la squadra divisa in due gruppi in base al minutaggio di Empoli.

I calciatori scesi in campo domenica scorsa si sono radunati questa mattina al centro Bortolotti per sostenere una seduta d’allenamento. Il programma prevedeva esercizi in palestra e lavoro con la palla.

Tutti gli altri, ad eccezione di Barrow e Toloi che hanno proseguito con i rispettivi programmi personalizzati, hanno disputato una partitella d’allenamento contro la Pro Sesto sul campo principale del centro Bortolotti di Zingonia.

DI seguito il tabellino

ATALANTA-PRO SESTO 3-0

MARCATORI: 9’ st Valzania, 30’ st e 39’ st Piccoli.

ATALANTA: Gollini (33’ st Carnesecchi), Bettella (1’ st Reca), Palomino, Mancini (16' st Okoli), Castagne, Pessina (26’ st Colpani), Pašalić (26’ st Kulusevski), Ali Adnan (30’ st Piccoli), Valzania, Rigoni, Tumminello (16' st Peli). All Gasperini

PRO SESTO pt: Cioffi, Baggi, Raffaglio, Croce, Viganò, Bernardi, Romano, Damo, Bertani, Guccione, Motta;

PRO SESTO st: Cioffi, Zullo, Russo, Puccio, Pecorini, Brivio, Crosariol, Gualdi, Marzeglia, Scapuzzi, Duguet. All. Parravicini